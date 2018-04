Treffsicher mit «Roger Bachmann als neuer Stadtpräsident»

Die Jungen machen es uns vor, was es heisst Roger Bachmann als neuen Stadtpräsident zu unterstützen. So organisierten sie auf dem Kirchplatz den Anlass mit coolen Getränken, Apérogebäck und einem Töggelikasten ab 16.00 bis weit über 19.30 Uhr hinaus und dies erst noch bei prächtigstem Wetter. Die Rückmeldung über Facebook und andere sozialen Medien wie auch das persönliche Gespräch war überwältigend. Die «Jungen» nahmen das Zepter in die Hand und sie zeigten, wie sie auf die junge Bevölkerung von Dietikon zugingen, zeigte uns «Alten», wie der moderne Wahlkampf geführt werden soll. Das grosse Engagement und Interesse stimmt sehr positiv, denn die nächste Generation steht in den Startlöchern und unterstützt einen jungen dynamischen Roger Bachmann als neuen Stadtpräsident von Dietikon.

Wir danken allen jungen Wählerinnen und Wähler für die Unterstützung beim 2. Wahlgang für Roger Bachmann als neuen Stadtpräsidenten.

Die SVP Dietikon

Der Vorstand