Die Sparten Gymnastik Bühne, Gymnastik Kleinfeld, Barren und Leichtathletik des Turnverein Oberbuchsiten haben sich wieder in Willisau getroffen, um in einem trainingsintensiven Wochenende näher an die optimale Wettkampfform zu kommen.

Um 8.30 fanden sich die meisten in Willisau ein. Nach einem gemeinsamen Einwärmen zogen sich alle Gruppen in ihre gewohnten Umgebungen zurück. Die Leichtathleten gingen an die frische Luft. Die Gymnastikgruppen tanzten über die Hallenfläche. Die Barrenturner stiessen erst am Nachmittag dazu, da am Morgen noch zu viele der Turner Terminkollisionen hatten.

Zu Mittag assen alle gemeinsam im nahen Tenniscenter. Nach der zweiten Trainingseinheit gab es noch gemeinsame Spiele, wo die restlichen Energiereserven aufgebraucht wurden.

Nach einem feinen Abendessen im Dorf, wurden noch Unterhaltungsspiele im Restaurant gespielt. In diesem Jahr wurde dem Turnverein die Zeitverschiebung erspart, und es blieb eine Stunde mehr zum Schlafen und Erholen.

Erholt und voller Tatendrang, wurde das Training am Sonntag um 9 Uhr fortgeführt. Im Verlauf des Morgens wurden die Vorführungen des Barrenteams, der Gymnastik Kleinfeld und Gymnastik Bühne in einer kleinen Hauptprobe den anderen Vereinsmitgliedern vorgeführt. Um 12 war dann das Trainingsweekend schon wieder zu Ende und die Regenerationsphase konnte beginnen.

Der erste Ernstkampf folgt an der Regionalmeisterschaft (24. Mai) vor dem Heimpublikum in Oberbuchsiten.