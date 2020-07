Tischtennisclub Döttingen / Meisterschaft Saison 2020-2021 / NL C-Kader von Döttingen 1

Tischtennisclub Döttingen / Meisterschaft 2020/2021

(wr, rm 17.06.2020)



DER TTC Döttingen KOMPLETTIERT SEIN NL C - KADER



Die erste Mannschaft des Tischtennisclub Döttingen spielt in der nächsten Saison wieder in der Nationalliga C!

Das Team um Kapitän Robin Mühlebach, sowie den Spielern Tine Celcer und Victor Granet werden sich der neuen Herausforderung stellen. Sie haben sich nach einer Verstärkung resp. einem vierten Spieler umgeschaut, um das Team breiter auszurichten und die Belastung auszugleichen.



Marcel Vogelsang ist der Neuzugang für den TTC Döttingen für die kommende Saison. Marcel, der 24-jährige Student für Gesundheitswissenschaften und Technologie an der ETH Zürich aus Fischbach-Göslikon, verstärkt die Aaretaler

Marcel erlernte das Tischtennis beim Liga-Konkurrenten TTC Bremgarten. Er gewann dadurch Einblicke ins Tischtennis und blieb dabei hängen. Schnelligkeit, Technik und Taktik – all das faszinierte ihn an der populären Sportart. Der Linkshänder spielte auch schon bereits in der NL C-Mannschaft des TTC Bremgarten mit und war letzte Saison Konkurrent unseres Fanionteams in der 1. Liga.

Dank dem Entgegenkommen und Einverständnis des TTC Bremgartens zieht es ihn nun ins Aaretal in die Schweizer Nationalliga C zum TTC Döttingen.