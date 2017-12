«Ich stelle mein Amt als FC Baden Präsident an der GV 2018 zur Verfügung.»

Nach acht sehr spannenden, aber auch überaus intensiven Präsidialjahren möchte ich beim FC Baden in die zweite Reihe zurück treten und das Amt des Präsidenten übergeben.

Acht Jahre sind eine lange Zeit und für einen grossen Verein mit seinen vielen Abteilungen ist es sicher wertvoll, wenn jetzt wieder neue Impulse kommen werden.

Verschiedene Gründe führten zu meinem Entscheid, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Zentral ist der Wunsch, meine Zeit und meine Ressourcen neu einzuteilen.

Die erbrachten zeitlichen Opfer kann ich in Zukunft aufgrund geschäftlicher Projekte nicht mehr in diesem Ausmass erbringen. Dies ist nicht mehr vereinbar mit der Intensität dieses Amtes in der Form, wie ich es betrieb.

Ich werde die Hauptverantwortung an der Generalversammlung anfangs Juni 2018 abgeben und wünsche dem Vorstand viel Erfolg bei der Suche nach einer bestmöglichen Nachfolge und der Generalversammlung eine gute Wahl. Ich danke auch unserem Ehrenpräsidenten Heinz Gassmann, der den Vorstand beim Auswahlverfahren begleitet.

Es ist mir ein grosses Anliegen, die vor einem Jahr eingeleiteten Massnahmen zur Sanierung der Vereinsfinanzen noch grösstenteils umzusetzen und zu begleiten, auch wenn gewisse Entscheide erst im 2018 voll greifen werden und wir für den Jahresabschluss 2017 erneut eine rote Zahl erwarten.

Glauben Sie mir, die Umstände sind deutlich schwieriger geworden und diese teils unpopulären Massnahmen sind nötig, um den Verein langfristig zu erhalten. Der sportliche Erfolg ist mir auch wichtig, aber für einmal nicht prioritär, wenn es darum geht, den Verein auf eine stabile finanzielle Basis zu stellen.

Es ist mir persönlich wichtig, dass eine gute und geregelte Amtsübergabe erfolgen wird. Dafür setze ich mich ein und helfe bei Bedarf auch gerne mit.

Ich danke meiner Familie herzlich für ihr grosses Verständnis, sie mussten oft auf mich verzichten. Ich danke allen, die mich in meiner Amtszeit unterstützten und mitgeholfen haben, das nicht immer einfach zu steuernde Schiff in gutem Wind zu halten.

Meinen damaligen Präsidiumskollegen, dem Vorstand, den Funktionären, Trainern, Sponsoren und treuen Zuschauern. Ich danke allen für das Verständnis, dass wir nie mit einem Profi-Betrieb verglichen werden dürfen, da alle bei uns ehrenamtlich engagiert sind.

Es war oft ein «Kampf an verschiedenen Fronten» und ich musste einiges einstecken. Ich wünsche meiner Nachfolge bessere Windverhältnisse und viel Erfolg. Ich bin stolz auf das, was wir in meiner Amtszeit erreicht haben. Es war mir ein Anliegen, den Verein auf verschiedenen Ebenen weiter zu entwickeln.

Auch wollte ich meinen Beitrag zu guter Gesprächskultur und Sozialkompetenz einbringen, da das «Fussballgeschäft» hier Nachholbedarf aufweist. Ich durfte mit der Hilfe des Vorstandes, aller Funktionärinnen und Funktionäre, den Praktikanten und den oft eingebundenen Mitarbeitenden meiner Agentur viele Projekte umsetzen.

Erwähnen möchte ich die Gesamtdress-Konzepte FC Baden und Team Limmattal, der neue Gesamtauftritt des Vereins nach aussen, unsere interne Dokumentenserie Top11, das Sponsoring-Konzept mit zeitgemässen Gegenleistungen, den Bau der VIP-Lounge, Umbauten im Stadion mit der neuen Wäscherei, das Führungshandbuch, FCBADEN.TV, die Strategie-Weekends, professionelle Partnerschaften für die Buchhaltung und das Medical Konzept, die umfangreiche Versicherungslösung (UVG) für Spieler und Funktionäre, rund 20 Projektarbeiten mit der FHNW und weiteren Studenten, das Afrika-Projekt, das Juniorencamp und die neue Geschäftsleitung im Team Limmattal.

Nebst viel Arbeit erfreue ich mich an unvergesslich schönen Erlebnissen mit grossen Cup-Spielen und Länderspielen im Esp, Aufstiegsspielen in der ganzen Schweiz, tollen Trainingslagern, meiner Trainertätigkeit mit dem damals aufgebauten Team Limmattal U-11 und U-10 und vielen weiteren Highlights im Umfeld wie den Dreharbeiten für den Film «Flitzer».

Es ist mir ein Anliegen, den Verein stets als Ganzes zu sehen, die Jugendarbeit zu fördern und gesamtheitliche Lösungen anzustreben. In der Öffentlichkeit ist oft nur das Fanionteam im Fokus, aber als Präsident sehe ich mich den verschiedenen Abteilungen verpflichtet und allen unseren Mannschaften (beim FC Baden sind es 25, beim Team Limmattal 4, in der Partnerschaft Team Aargau 3 und beim ADEC-Projekt auf den Kapverdischen Inseln 6 Teams).

Der FC Baden ist ein Traditionsverein, gilt heute als verlässlicher Partner und als eine sehr gute Adresse. Ich bleibe dem Verein treu verbunden auch nach meinem Rücktritt als Präsident im Juni 2018.