Feststellen, Beurteilen, Entscheiden. Was sich so einfach anhört, muss auch in der Feuerwehr laufend trainiert werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, lud der Bezirks-Feuerwehr-Verband auch in diesem Jahr zur Weiterbildung für die Thaler Offiziere. Das Erfassen von einem Problem mit Befehlsgebung oder das Erkennen möglicher Auswirkungen von Ereignissen in der Feuerwehr, wurden geübt, besprochen und anschliessend mittels dem (F-B-E) Muster aufbereitet.



Beim gemeinsamen Mittagessen hatten die Offiziere noch die Gelegenheit, sich untereinander auszutauschen. Auch das gehört dazu.