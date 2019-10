Teens Gym ist formreif für SM in Bellinzona

Nach dem tollen Auftakt am letzten Sonntag stand dieses Wochenende bereits der nächste und letzte Vorbereitungswettkampf auf dem Programm. Das Teens Gym startete als Gastverein an den Zürcher Kantonalmeisterschaften. Top motiviert und doch ziemlich angespannt reisten die 26 Girls mit ihren 2 Coaches nach Zürich Oerlikon. Die Erinnerungen an diesen Wettkampf im letzten Jahrwaren zwiespältig. Es war ein einschneidendes Erlebnis als im letzten Jahr die Musik bereits nach einer von vier Minuten Programm einfach aufhörte und die Girls ihr Programm in Stille durchziehen mussten. Auch die Wettkampfleitung in Zürich erinnerte sich bei der Anmeldung daran. Die Aussage: «wir haben heute noch Gänsehaut und freuen uns auf euch mit Musik» spornte alle an. So ernteten die Girls viel Applaus und konnten am Rangverlesen mit der Note 9.52 sogar den Sieg feiern.

Jetzt heisst es, bis Ende November noch den Feinschliff holen und Gas geben, damit es dann hoffentlich an den Schweizermeisterschaften in Bellinzona für die Titelverteidigung reicht.