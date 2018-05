Die klare Favoritin, Melanie Mathys, zeigte drei Wochen vor den Heim-Weltmeisterschaften auf der Muota, dass ihre Formkurve stimmt und verteidigte am Samstag ihren Titel vom letzten Jahr über die lange Distanz und auch im Sprintbewerb vom Sonntag konnten sie ihre Nationalmannschaftskolleginnen nicht ernsthaft gefährden.

Auch international auf Siegeskurs

Die Solothurner Wirtschaftsstudentin ist damit auf Kurs mit ihrem Ziel, einer Medaille an den Kanu-Weltmeisterschaften. An den internationalen Selektionen vor zwei Wochen bewies Mathys auch, dass sie sich gegen die ausländische Konkurrenz durchsetzen kann und holte sich drei von vier möglichen Siegen am Selektionswochenende.

Auch Nico Meier konnte im klassischen Rennen seinen Titel aus dem Vorjahr verteidigen. Leider fehlte sein härtester Konkurrent, der Luzerner Linus Bolzern wegen einem Auslandstart. Die Rolle des Favoritenjägers übernahm dafür der Solothurner Juniorenfahrer Robin Häfeli, der ein hervorragendes Rennen zeigte und nach acht Minuten Fahrzeit nur gerade zwei Sekunden auf den Sieger verlor. Für den totalen Solothurner Triumph sorgte Leano Meier, der als Dritter das rein solothurnische Podest komplettierte.

Überraschender Sieger

Eine Überraschung gab es dafür am Sonntag bei den Sprintrennen. Nicht einer der drei Solothurner holte sich den Titel im Sprint, sondern überraschend der Nidwaldner Alistair Smorthit, der sich auf seiner Heimstrecke mit einem minimalen Vorsprung von einer Zehntelssekunde gegen Nico Meier durchsetzen konnte. Smorthit ist durchaus kein Unbekannter; er holte sich an den Junioren-Weltmeisterschaften 2013 eine Bronzemedaille, ist aber aufgrund eines Auslandstudiums bereits seit einiger Zeit kein Kadermitglied mehr.

Vielleicht war auch ein anderer Vorteil auf seiner Seite. Während Nico Meier und Robin Häfeli direkt aus dem Trainingslager aus Tenero an den Wettkampf reiste, schonte sich Alistair Smorthit auch im klassischen Rennen und ging nur im Sprint an den Start. Diese Rechnung ging offensichtlich auf. Auch Robin Häfeli schaffte erneut den Sprung aufs Podest.

Nidwalden mit starkem Nachwuchs

Bei den Nachwuchskategorien musste das Solothurner Team allerdings etwas Lehrgeld zahlen. Der einheimische Kanu-Klub Nidwalden bewies, dass seine Nachwuchsleute diese Rennstrecke vom Training her bestens kennen und holte sich fast alle Nachwuchstitel. Schade war, dass der junge Solothurner Basil Jenni, der bei den Jugendfahrern um einen Podestplatz mitkämpfen wollte, sich am Vortag in einem Lager so unglücklich verletzt, dass er kurzfristig auf den Start verzichten musste.