30 Jahre Ludothek Wasseramt sind ein guter Grund für einen Teamausflug für unsere ehrenamtlichen Ludo-Frauen. Der Überraschungsausflug führte uns ins Kindermuseum Baden. Bei einer interessanten Führung erhielten wir einen Einblick in die Geschichte und Entwicklung des Spiels. Mit grosser Bewunderung sahen wir uns die riesige Sammlung an. Viele Spiele und Spielsachen erinnerten an unsere Kindheit. Auch aktives Spielen war möglich - was uns grossen Spass machte.

Bei einem feinen orientalischen Mezze stärkten wir uns. Die Zeit zum gemütlichen Beisammensein durfte nicht fehlen. Am Nachmittag besuchten wir die Ludothek Wettingen. Es ist immer wieder spannend, Einblicke hinter die Kulissen einer anderen Ludothek zu haben. So beendeten wir unsere Reise in den Aargau.

Unser motiviertes Ludo-Team begrüsst alle Spielfreudigen gerne jeden Dienstag und Mittwoch bis zu den Sommerferien in der Ludothek in Gerlafingen. Unsere Öffnungszeiten unter: www.ludothekwasseramt.ch