Beim Tennisclub Rheinfelden wird das Clubrestaurant auf Beginn der neuen Wintersaison vom bisherigen Koch Guido Marti in Eigenregie übernommen und fortgeführt werden.

Beim letztjährigen "Brunch am Nationalfeiertag" war Guido Marti aus Möhlin als Verstärkung für das TCR-Clubrestaurant unter der Leitung von Roswitha Madlener vorgestellt worden; mit der Unterstützung von fleissigen Helferinnen wurden in den letzten zwölf Monaten nicht nur viele Mitglieder kulinarisch verwöhnt, sondern auch alle grösseren Clubevents sowie Anlässe von externen Organisationen zur vollsten Zufriedenheit über die Bühne gebracht.

Viel Applaus für Guido Marti

Exakt ein Jahr nach der Begrüssung durfte TCR-Präsident Peter Haller bei der Neuauflage des vielseitigen Brunchs am 1. August verkünden, dass sich Guido Marti - bislang als vollamtlicher Koch angestellt - entschlossen habe, das Clubrestaurant im Engerfeld im Hinblick auf die neue Wintersaison 2017/18 zu übernehmen und es auf eigene Kosten fortführen werde. Dabei kann er auf die Unterstützung seiner Ehefrau Vera zählen. Derweil wird sich Roswitha Madlener ab Ende September wiederum auf ihre Arbeit im Sekretariat konzentrieren.

Am Schweizer Nationalfeiertag kamen rund vierzig Gäste in den Genuss eines reichhaltigen Buffets auf der Clubhaus-Terrasse - mit frischen Köstlichkeiten für den Frühstückstisch und verschiedensten Dessert-Variationen, was zahlreiche Anwesende bei sonniger Witterung zum längeren Verweilen im Tennisclub Rheinfelden einlud. Zudem spendeten sie auch viel Applaus und Glückwunsche an Guido Marti für seine erweiterten Aufgaben im TCR-Clubrestaurant.

Players Night zum Jubiläum

Vor der Übergabe, welche sich Ende September mit einem Apéro vollziehen wird, stehen aber die letzten Höhepunkte in bisheriger Besetzung an. Dazu zählen auch die 50. Fricktaler Tennis Meisterschaften (FTM), welche vom Freitag, 18. August 2017 bis am Sonntag, 27. August 2017 auf den Anlagen in Möhlin und Rheinfelden (Finalspiele) stattfinden. Zum runden Geburtstag wird eine spektakuläre "Players Night" (Samstag, 26. August 2017) für alle interessierten Gäste im TCR-Clubhaus organisiert, wo neben einem Grill-Buffet à discrétion mit Elvis-Imitator Marc Ottiger und dem Livemusik-Duo CONCORD auch musikalische Highlights geboten werden.