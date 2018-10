Unsere U18 Jungs haben nun in den K.O.-Runden der Reihe nach Lungern, Buochs, Arlesheim und nun auch in einer äusserst spannenden Begegnung Mendrisio eliminiert.



Die Aarauer gehören somit zu den vier besten Mannschaften der Schweiz (!) und dürfen am Wochenende von 27. /28. Oktober 2018 in der Grüze Tennis Arena Winterthur um den Schweizer Meistertitel spielen. Am Samstag finden die beiden Halbfinals und am Sonntag die Finals (Spiel um Meistertitel und Spiel um Rang 3) statt.



Folgende Teammitglieder fighten in dieser Saison:



Marius Hümbelin R4

Olivier Meyer R4

Marco Lutz R5

Jason Stüssi R7

Matti Doulis R6

Raphael Järmann R4

Leo Maritz R7





Herzliche Gratulation an dieser Stelle und unbändige Motivation für das Halbfinale - Ihr seid super!!