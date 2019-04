Start in die neue Saison

Tag der offenen Tür und Eröffnungsanlass im Tennisclub Frick

Auch das feuchtkühle Wetter hat weder Kids noch Erwachsene abgehalten am Samstag, den 27. April am Tag der offenen Tür vorbeizuschauen. Der Eröffnungsplausch am Sonntag, stand dann im Zeichen eines leckeren Buffets und von Gesellschaftsspielen.

FRICK. Er hat eine lange Tradition, der Tag der offenen Tür, den der Tennisclub Frick (TCF) jeweils im April auf der Anlage am Juraweg in Frick (Nähe Schwimmbad) durchführt.

Auch dieses Jahr fanden viele Kids den Weg auf die Anlage. Dank der Möglichkeit die zwei Squashcourts zu benutzen, konnte auch das nasse Wetter dem Anlass nichts anhaben. An dieser Stelle ein grosses Dankeschön an den Squashclub Fricktal. Die Kids hatten viel Spass und konnten sich unter kundiger Leitung von Andreas Schmid, (Clubtrainer) und Lisanne Schmid (Leiterin Kids Tennis), so richtig austoben. Auch für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt gewesen.

Am späteren Nachmittag haben Tanja John (Juniorenverantwortliche) und Andreas Schmid eine Informations-veranstaltung für die Eltern der Kids und Junioren durchgeführt. Diese ist auf grosse Resonanz gestossen. So konnten Informationen geteilt und auf Fragen und Anliegen der Eltern eingegangen werden.

Die Erwachsenen konnten aufgrund des Regens nur wenige Bälle auf den Plätzen schlagen. Information und Austausch standen da im Vordergrund. Der TCF freut sich nun darauf die neuen Mitglieder willkommen zu heissen und sie ins Vereinsleben zu integrieren. Es wäre auch schön, sagt Massimo Fini, Präsident des TCF, wenn einige der Interessenten noch definitiv den Weg zum TCF finden würden. Die Türen stehen auf alle Fälle auch nach dem 27. April weit offen!

Der Eröffnungsplausch am Sonntag, den 28. April, hat im Clubhaus stattgefunden. An ein Spielen auf den durchnässten Plätzen war nicht zu denken. Dies hat aber der guten Stimmung nicht geschadet. Das wunderbare Brunch Buffet, von Bernadette Hort (Wirtschaft) und Lilly Schwarz zubereitet, hat hervorragend gemundet. Die Gesellschaftsspiele haben so richtig Spass gemacht und natürlich wurde auch viel über das bevorstehende Hallenprojekt diskutiert.

Ein gelungener Start in die Saison 2019, ganz nach dem Motto: Auf die Plätze, fertig, los!

