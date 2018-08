Schon Wochen im Voraus wurde mit den Vorbereitungen begonnen, Fahnen gemalt, ein Tischtuch «designt», der Garten auf Vordermann gebracht usw. Ein Gast fragte immer wieder, wann denn jetzt dieses Fest stattfinde, um es ja nicht zu verpassen. Freitagnachmittag, mitten im Gestalten der Blumendekoration und den letzten Vorbereitungen überraschte uns ein Platzregen. Die Zelte hielten stand und das Wässern wurde uns erspart.

Am Samstag konnten bei idealem Wetter, zahlreiche Gäste, Angehörige und Besucher begrüsst werden. Wie jedes Jahr fühlte es sich an, wie ein grosses Familienfest. Besucher wurden von Mitarbeiterinnen durch die Tagesstätte geführt und kompetent informiert. Beim anschliessenden «Zämesi» mit Gästen stellten sich viele Gemeinsamkeiten heraus (gemeinsame Bekannte, Orte an denen man häufig war, gemeinsame Interessen…).

Der Tag der offenen Tür war ein voller Erfolg und einfach nur schön.