Am 5km AKBRun in Olten sichert sich Aeneas Appius vom Team Swiss Emotions den Sieg in der M50 Kategorie in schnellen 18:33. Anita Appius belegt den 2. Platz in der F50 Kategorie.

Beim folgenden AKBRun Finale Brugg gibt es nochmals Vollgas für einen Overallpodestplatz in der Rennserie.

Mit dem Sieg in Olten reüssiert Aeneas Appius den 202'sten Sieg aus 577 Rennen in Lauf, Duathlon und Triathlon Wettkämpfen.