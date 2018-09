Das gesellige Beisammensein und das feine Essen aus der Barmelhof-Küche begeisterte schon letztes Jahr zahlreiche Mitglieder. So führte der diesjährige Ausflug erneut in die gemütliche Bauernstube.

Bei Wind und leichtem Regen besammelte man sich vor dem Gemeindehaus und genoss nach kurzer Fahrt nach Erlinsbach / SO den netten Empfang, inklusive vorgeheiztem Kachelofen, in der Gaststube.

Schon während dem Apéro wurde angeregt diskutiert und Neues aus Gemeinde und Region ausgetauscht. Bald durfte Martin Lötscher, Präsident der SVP Unterentfelden, alle zu Tisch bitten. Nach einem feinen Salat hatten die weiteren Köstlichkeiten aus der Küche ihren Auftritt. Ob gebratene Forelle mit Salzkartoffeln, Heisser Beinschinken oder Bauernkotelette mit Rösti – es mundete allen und ein feines Dessert durfte auch nicht fehlen.

So verging die Zeit im Flug und mit herzlichem Dank an die Gastgeber trat die SVP-Schar zu später Stunde den Heimweg an.