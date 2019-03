SVP Bezirk Dietikon wieder mit 4 Sitzen vertreten

Am Sonntag dem 24. März war Wahl- bzw. Zahltag. Die SVP des Bezirks Dietikon musste zwar einige Verluste an Wählerstimmen einstecken, doch am Schluss hatten wir auch etwas Glück. Das Glück gehört den Tüchtigen. Alle Kantonsratskandierenden haben seit Mitte Januar 2019 Gas gegeben. Der grosse Dank geht an die Kandidierenden, deren Familien, die auf vieles verzichteten und natürlich an unsere Wählerschaft. Nur Dank ihnen konnten wir die 4 Sitze halten. Der Bezirk Dietikon hat bei den Regierungsratswahlen so gestimmt, dass am Ende alle bürgerlichen Regierungskandidierenden gewählt gewesen wären und ist damit vom kantonalen Schlussresultat abgewichen. Wir sind aber überglücklich, dass Ernst Stocker und Natalie Rickli in den Regierungsrat gewählt worden sind.

Kurt Flückiger, Sektionspräsident SVP Geroldswil, organisierte im Restaurant Werd den Wahlapéro. Wir wurden von unseren Mitgliedern und Sympathisanten überrannt, was uns natürlich sehr gefreut hatte. Es gab eine feine Wurst mit Bürli und Gratisgetränke. Nochmals danke an alle, die uns unterstützt haben. Nach den Wahlen ist vor den Wahlen. Die National- und Ständeratswahlen stehen bereits vor der Türe.

Kantonsrat Rochus Burtscher

