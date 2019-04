Balsthal, 3. April 2019

In der «Brasil Bar» in Oensingen haben sich die Mittglieder, Sympathisanten und Freunde der SVP Amtei Thal-Gäu am Donnerstag, 28. März 2019, zur Parteiversammlung getroffen. Nebst diversen Kantonsrätinnen und Kantonsräten waren auch die Kandidierenden für die Nationalratswahl vom Oktober 2019 an dem Abend anwesend.

An der Versammlung haben die Mitglieder der Amteipartei einstimmig Georg Rütti, Gemeinderat aus Balsthal, als vierten Kandidaten der Amtei, für die Nationalratswahlen nominiert. Damit steigen als Kandidierende der SVP Amtei Thal-Gäu folgende Personen ins Rennen um einen Nationalratssitz (alphabetische Reihenfolge): Josef Fluri (Spitzenkandidat), Beat Künzli, Georg Rütti und Diana Stärkle.

Höhepunkt der Versammlung war die Gründung der neuen SVP Ortspartei Oensingen. Damit sei die Partei in der für die Amtei enorm wichtigen Gemeinde Oensingen künftig viel präsenter und näher bei den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Unternehmen, wie Amteipräsident David Sassan Müller betonte. Genau aus diesem Grund wurde denn auch der mit seiner Kanzlei in Oensingen stationierte Rechtsanwalt Rémy Wyssmann für ein Kurz-Referat eingeladen. Rémy Wyssmann zeigte auf, warum es für ihn als KMU-Unternehmer wichtig ist, in der Gemeinde Oensingen wieder eine aktive und präsente SVP-Ortspartei zu haben. Oensingen sei nämlich ein top Standort für das kleine und mittlere Gewerbe, indem man innerhalb weniger als einer Stunde in den Städten Bern, Basel, Zürich und Luzern sein könne und die Rahmenbedingungen hier in Oensingen auch sonst gut seien. Der Standort müsse sich künftig aber in verschiedenerlei Hinsicht behaupten, so dass es eine freiheitsliebende SVP in Oensingen dringend benötige. Nach seinem Referat war es denn auch gleich Wyssmann selbst, der als Tagespräsident die Gründung der SVP Ortspartei Oensingen formell leitete. Präsident der neu gegründeten SVP Ortspartei Oensingen ist Thomas von Arx. Er und seine drei Vorstandskollegen, Nino Tonsa, Michal Plocica und Remo von Arx, stellten sich der Versammlung alle kurz vor und freuten sich sichtlich über ihre Wahl und die Gründung ihrer Ortspartei.

Mirco Reinhardt

Sekretär SVP Amtei Thal-Gäu