Die SP Surbtal lädt am Donnerstag, 9. November, zum neunten Surbtalk ein. Besprochen werden die Geschäfte der nächsten Gemeindeversammlungen von Lengnau und Endingen. Den Schwerpunkt bildet diesmal die Umsetzung des Kinderbetreuungsgesetzes (KiBeG) in Lengnau. Das Hintergrundwissen dazu präsentiert Amanda Wildi, Geschäftsleiterin der Fachstelle für familien- und schulergänzende Kinderbetreuung mit Sitz in Ennetbaden. Gemeinderat Marcel Elsässer erläutert, wie Lengnau die kantonalen Vorgaben umsetzen will und welche Konsequenzen eine Annahme oder Ablehnung der Vorlage hat. Der Surbtalk steht allen offen. Ab 20 Uhr im Wintergarten vom Restaurant Carpaccio, Lengnau.