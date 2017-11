Der Samariterverein Würenlingen führt am Samstag 11. November 2017 den traditionellen Suppentag durch. die schmackhafte Suppe mit Spatz wird um 11:30 Uhr auf dem Gemeindeplatz Würenlingen und in der Küche Weissenstein ausgeschenkt. Bitte bringen Sie ein Gefäss mit. Der Erlös geht an das Haus der Sonne in Döttingen. Der Verein "Haus der Sonne" verpflichtet sich direkte Hilfe an kranke und Hilfsbedürftige Kinder in der näheren Umgebung zu Leisten, deren Lebensqualität stark durch die Gesundheit oder Umstände eingeschränkt ist.