Checkübergabe an die Stiftung Haus Morgenstern

Am 17. Dezember 2017 organisierte die Steelband Angel Pan eine Caribbean Christmas in der Kirche Bellikon. Zahlreiche Besucher erfreuten sich an diesem Konzert mit Karibisch-Weihnächtlichen Klängen und die Kollekte für das Haus Morgenstern betrug CHF. 870.00. Ein herzliches Dankeschön an alle Konzertbesucher. Spontan waren sich alle Vereinsmitglieder einig den Betrag auf CHF. 1'000.00 aufzurunden. Der Check wurde von Vertreterinnen des Vorstandes an den Institutionsleiter Hansruedi Luginbühl übergeben.

