Starker Auftritt bei seinem Heimturnier

Karatekai Basel/Allschwil überzeugte mit einer homogenen Teamleistung

Zum Wiederholten Male organisierte der Karatekai am Wochenende vom 10.11.2019 sein Heimturnier in Basel, den SKR Ippon-Shobu Cup. In ausdrücklicher Manier prägten die teilnehmenden Wettkämpfer das Turnier. Einmal mehr bewahrheitete sich, dass sich der Karatekai im SKR (Swiss Karte Renmei) nicht unbegründet zu den aktuell erfolgreichsten Vereinen zählen darf.

Das Turnier ist im Speziellen auch ausgerichtet für die Kinder. Nicht weniger als 25 Podest Plätze konnte der Karatekai für sich verbuchen.

Kata: 4 mal Gold, 5 mal Silber, 4 mal Bronze

Team: Kata 2 mal Gold, 1 mal Silber, 2 mal Bronze

Kumite: 4 mal Gold, 1 mal Silber, 2 mal Bronze

Bei den Erwachsenen waren es insgesamt 13 Podest Plätze.

Goldmedaille

Kumite: Giulia Rota, Laura Mitello, Robin Erne und Kron Osmani

Silbermedaille

Kumite: Nico Bachmann

Kata: Tobias Müller

Team Kumite: Laura Mitello, Giulia Rota und Julia Van Nimwegen

Bronzemedaille

Kumite: Zora Shöpflin und Jan Haag

Kata: Giulia Rota und Julia Van Nimwegen, Jaan Hag und Kron Osmani

Der Karatekai wird sich sicher auch nächstes Jahr wieder für die Turnierdurchführung verantwortlich zeigen. Umso mehr sind an dieser Stelle auch lobend die vielen Helfer im Hintergrund zu erwähnen, ohne die eine solche Veranstaltung nicht durchführbar wäre.

Lucien Perini

www.karatekai-basel.ch