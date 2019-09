Am vergangenen Samstag präsentierten sich die Nationalratskandidatinnen und -kandidaten der CVP Olten-Gösgen bei schönem Wetter den Passanten am Oberen Graben in der Altstadt. Sie luden auch zur Unterschrift für die Volksinitiative für die Kostenbremse im Gesundheitswesen ein; es konnten weit über 50 Unterschriften gesammelt werden. Für weite Teile der Bevölkerung ist die Krankenkassenprämie wirklich fast unbezahlbar geworden. Für viele Leute kann das nicht so weitergehen. Für die Kleinen hat die Partei ein Ponyreiten organisiert. Die Stimmung wie auch die Resonanz aus der Bevölkerung bei spontanem Gedankenaustausch war gut.

Christoph Fink, Olten