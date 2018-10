Bauma ZH / Schlieren ZH - Das warme Herbstwetter lockte am Wochenende wieder hunderte Besucher und Eisenbahnfreunde aus der ganzen Schweiz nach Bauma im Zürcher Oberland. Das Fahrzeugtreffen des DVZO präsentierte dieses Jahr zahlreiche Schlieremer Veteranen auf der Schiene.

Der Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland, kurz DVZO organisierte auch 2018 wieder ein Fahrzeugtreffen im Heimatbahnhof Bauma. Der Event lockt jedes Jahr hunderte Besucher in das Zürcher Oberland. Gezeigt werden am alljährlichen Treffen jeweils historische Schienenfahrzeuge aus allen Landesteilen und Epochen. Während beiden Tagen wurden durch die teilnehmenden Vereine auch wieder Extrafahrten ab Bauma angeboten.

Bereits zum 3. Mal dabei war auch das WAGI Museum Schlieren. An einem Infostand in der Bahnhofhalle präsentierte es verschiedene Exponate aus der Fabrikation oder erteilte Auskünfte über die ehemalige Schweizerische Wagons- und Aufzügefabrik AG «WAGI» Schlieren. «Für uns war es dieses Jahr ein spezieller Anlass», sagt Patrick Bigler, Leiter des WAGI Museums.

Bemerkenswert war nämlich die hohe Anzahl an Schlieremer Rollmaterial, welches verschiedene Bahnvereine oder Organisationen an das Fahrzeugtreffen brachten. Ein besonderes «Bijou» präsentierte das Team der SBB Historic Winterthur: Ein 1928 in Schlieren erbauter Gepäcktriebwagen, welcher nach 8 Jahren und in über 300 Arbeitsstunden das erste Mal wieder aus seinem Dornröschenschlaf erweckt wurde.

Viele Besucher mit Familien aus dem Limmattal

Neben dem Gepäcktriebwagen standen aber noch weitere Triebwagen, Personen- und Güterwagen aus der WAGI im Fahrbetrieb. Erfreut zeigt sich Bigler auch über den hohen Besucheranteil aus Schlieren. Noch nie konnten wir so viele Besucherinnen und Besucher aus Schlieren und dem Limmattal in Bauma begrüssen. «Es zeigt, dass die WAGI nach wie vor in der Bevölkerung verankert ist und unser Museum greift», so Bigler.

Auch beim Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland DVZO ist man zufrieden mit dem zweitägigen Anlass. Das prächtige Herbstwetter und ein Störungsfreier Betrieb machten das Fahrzeugtreffen 2018 wieder zu einem Erfolg.

Bevölkerung begrüsst grösseres WAGI Museum in Schlieren

Der Wunsch nach einem grösseren WAGI Museum, in welchem künftig auch zwei oder drei historische Schienenfahrzeuge ausgestellt werden können und ein Familienbereich entsteht, teilten auch viele Besucher. Gerade für Familien aus dem Limmattal sei es wichtig, dass sie auch in der Nähe ein solches Angebot wahrnehmen können. «Diese Anregungen nehmen wir ernst und man stehe dazu auch bereits in Kontakt mit Behörden- und Wirtschaftsvertretern», sagt Bigler.