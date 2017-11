Am Samstag und Sonntag, 25. und 26. November 2017 fand das alljährliche Konzert in der reformierten Kirche der Stadtmusik Dietikon statt. Die Konzerte präsentierten sich unter dem Motto „Swiss Made“, alle gespielten Werke stammten von Schweizer Komponisten oder Arrangeuren. Nicht nur der Glühwein vor dem Konzert, auch das Spiel der Stadtmusik unter der Leitung von Marco Nussbaumer sorgte für heitere und warme Momente. Dank dem ausführlichen Programmheft und der Moderation von Roland Debrunner konnten sich die Zuhörer insbesondere bei den Höhepunkten der erstklassigen Stücke „1405: der Brand von Bern“ und „Mexican Pictures“ in die Werke hineinversetzen und die verschiedenen Stimmungen miterleben. Mit der Gesangszugabe „Halleluja“, die nach einer Standing Ovation wiederholt wurde, entliess die Stadtmusik die Besucher in die Vor-Weihnachtszeit.