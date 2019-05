UBS Kids Cup und „dr schnellst Önziger“

Der STV Oensingen organisierte das traditionelle „Zibelirenne“, neu als „dr schnellst Önziger“ und den UBS Kids Cup mit den Disziplinen Ballweitwurf, Weitsprung und 60-Meter Sprint.

Trotz Kälte und Nässe trafen sich am vergangenen Sonntag, 5. Mai, 75 voll motivierte Kids zum Wettkampf bei der Sportanlage Bechburg in Oensingen. Für Athleten-Nachwuchs ist gesorgt. Der jüngste Teilnehmer war gerade mal knapp 2, der älteste 15-jährig. Hervorragende Leistungen krönten den sportlichen Anlass.

Zum Aufwärmen wurde den Kids in der Turnhalle ein abwechslungsreiches Programm geboten. Für’s leibliche Wohl sorgte die Festwirtschaft. Mit warmen und kalten Getränken, sowie Wurst, Hotdog und Kuchen füllten sich die Bäuche nach vollbrachter Leistung und auch zwischendurch.

Das OK dankt den Helferinnen, Helfern und natürlich allen teilnehmenden Kindern.

Wir freuen uns, auch nächstes Jahr wieder einen sportlichen Sonntag mit euch zu verbringen, dann hoffentlich mit Sonnenschein und gerne 10 Grad wärmer.