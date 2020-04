SPONTANE STÄNDLI IN OBERGÖSGEN

Vor ein paar Wochen musste die Musikgesellschaft Obergösgen plötzlich mit den Proben aufhören, den Passiveinzug mit Briefen erledigen und verschiedene Anlässe wurden abgesagt. Vieles stand still wegen diesem „Corona-Virus“.

Wir vermissten unsere wöchentlichen Proben und das gesellige Beisammensein! Als plötzlich einem Musikkollegen die brillante Idee kam, der Obergösger Bevölkerung eine kleine musikalische Freude zu machen in dieser schwierigen Zeit. So meldeten sich viele spielfreudige Vereinsmitglieder und es konnten 2 Gruppen gebildet werden.

Am Freitag 24. April 2020 war es dann soweit. An diversen Orten in Obergösgen spielten wir zu fünft mit gebührendem Abstand jeweils 3 Lieder. Wir bekamen tosenden Applaus von Balkonen, Gartensitzplätzen, aus Autos und von vorbeifahrenden Velos. Einen speziellen Dank durften wir entgegennehmen:

“ihr habt uns ein wenig Normalität in unser Leben gebracht“.

Es hat uns riesigen Spass gemacht für euch zu spielen! Es war aber auch eine grosse Herausforderung in der kleinen Besetzung mit fehlenden Stimmen zu musizieren...hat sich aber total gelohnt. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben!

Judith Vögtli