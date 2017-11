Die HSG Leimental verliert das zweite Spiel in Serie. Die Partie begann mit einem offenen Schlagabtausch. Beide Teams setzten sich im Angriff immer wieder durch und erzielten so ihre Tore. Bereits in der ersten Hälfte beging man 13 technische Fehler, während die Zugerinnen nicht mal halb so viele machten. Glücklicherweise wurden die Fehler der Gäste nicht umgehend in Tore des Heimteams umgewandelt und so stand es zur Pause 21:18 für die Zugerinnen, jedoch lag immer noch alles drin. Die zweite Hälfte startete leider nicht besser als man die erste aufhörte. Die HSG Leimental verliert in der ersten Angriffsaktion gleich wieder mittels technischen Fehlers den Ball. Die Zugerinnen kamen topmotiviert aus der Pause und wollten den Deckel zu machen und sich somit für die Cupniederlage rächen. Die Baselbieterinnen produzierten weiterhin technische Fehler und Fehlwürfe, welche vom Heimteam eiskalt in Tore umgemünzt wurden. Innerhalb von 12 Minuten geriet man von einem 3 Tore Rückstand in ein 11 Tore Rückstand. Mit erneuten 13 technischen Fehlern, wurde man in der zweiten Hälfte regelrecht überrollt und musste dem Gegner den Platz räumen. Im nächsten Spiel geht‘s um alles oder nichts. Man trifft auswärts auf Yverdon & Crissier, welche zwar punktgleich und mit schlechterer Tordifferenz aktuell Platz 2 belegen, jedoch ein Spiel weniger auf Ihrem Konto haben. Für die Leimentalerinnen ist dies das letzte Spiel im Jahr 2017, während die Westschweizerinnen im Dezember noch gegen den Aufsteiger Goldach Rorschach antreten. Es braucht keine grosse mathematische Formel um sagen zu können, dass die Westschweizerinnen im schlechtesten Fall für die Baselbieterinnen mit 4 Punkten Vorsprung auf Platz 1 überwintern werden. Deshalb gilt es am 19.11.2017 in der Ferne ernst. Sporthalle Zug. – 100 Zuschauer. - SR: Fallegger/Eng. – Strafen: dreimal 2 Minuten gegen HSG Leimental und sechsmal 2 Minuten gegen LK Zug II. HSG Leimental: Köster, Steiner; Schoeffel (2), Scherb, Schwaiger, Herrera (1), Stähelin, Negroni, Bütikofer (8/1), Mathys A. (4), Mezei (5/1), Krieger (6/2), Jutzi, Mathys S. (5). LK Zug II: Hotz, Mützenberg, Ennen; Wüest (2),Schlegel, Schlatter (2), Fleischli (6), Stutz (14/4), Isenring (3), Baumann (7), Kähr (6), Hess (4), Inderbitzin.