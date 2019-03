Spannendes Duell im Halbfinal: Das Team Argovia muss am Samstag, 23. März, zum Hinspiel nach La Chaux-de-Fonds reisen. Die Westschweizer sind amtierende Schweizer Meister und starteten mit Heimvorteil als klarer Favorit ins Rennen.

Am Sonntag, 24. März, geht es in Gebenstorf (Spielbeginn 14.30, Sporthalle Brühl) um den Einzug in den Final, mit dem Heimvorteil auf der Seite der Argovianer.

Sieger des Playoff-Halbfinals ist die Mannschaft, die in der Addition der beiden Begegnungen mehr Spiele gewonnen hat, bei Gleichstand zählen die Sätze und wenn die ebenfalls ausgeglichen sind, jeder Punkt.

Diverse Olympiateilnehmer und Landesmeister am Start

Neben drei Olympioniken werden sieben Landesmeister auflaufen, darunter die Schweizer Meisterin im Einzel Frauen, Sabrina Jacquet, die Schweizer Meister im Männerdoppel, Gilles Tripet und Florian Schmid, sowie aus Gebenstorf Tobias Künzi, Schweizer Meister im Einzel Männer.