Gemäss einer Studie, welche die Essgewohnheiten von mehr als 20‘000 Italienern untersucht hat, weisen jene, die regelmäßig Nudelgerichte essen, einen niedrigeren Body Mass Index sowie eine schlankere Taille auf. Das ist doch genau das, was wir jetzt nach den Festtags-Schlemmereinen brauchen: Den richtigen Schlankmacher. Der Männerchor hilft da mit seiner Spaghettata am Samstag, 19. Januar 2019, ab 17:30 Uhr, in der Mehrzweckhalle Hägglingen. Neben verschiedenen Spaghetti-Gerichten verwöhnen wir Sie mit einem feinen Tropfen Rotwein, Kaffee und Kuchen. Dazu gibt es Liedervorträge des Männerchors und des Kirchenchors Wohlenschwil-Mägenwil als Gastchor. Bei Ferdi und Godi und ihrem Glücksrad liegt schliesslich auch noch eine Speckseite oder eine Riesensalami drin. Auch das ganz im Sinne "besserer Body Mass Index".

Wir heissen Sie herzlich willkommen!

Ihr Männerchor Hägglingen