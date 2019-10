Bleibt Olten auch in der Ostschweiz ungeschlagen?

Am kommenden Sonntag spielt die 1.Damenmannschaft des HV Olten auswärts gegen den HC Goldach-Rohrschach. Ganze 17 Tage ist es dann her, seit die Oltnerinnen das letzte Mal einen Ernstkampf bestritten. Damals konnte man gegen den BSV Stans mit einer durchzogenen Leistung, sehr viel Teamgeist und Siegeswillen den vierten Sieg in dieser Saison einfahren und sich somit den Platz an der Tabellenspitze bis auf weiteres sichern.

Die Spielerinnen vom Bodensee sind etwas weniger erfolgreich in die Saison gestartet und liegen nach drei Spielen auf dem zweitletzten Zwischenrang. In den Spielen gegen den LK Zug und den LC Brühl verliess GoRo das Feld jeweils ohne Punktegewinn. Im Seeduell hingegen konnte man den HC Arbon mit einem 29:24 bezwingen.

Auf dem Papier gilt folglich der HV Olten als Favorit in dieser Partie. Dem Team Bichsel/Müller ist jedoch bewusst, dass kein Team in der Spar Premium League 2 zu unterschätzen ist und es erneut eine konzentrierte und konsequente Leistung abzurufen gilt. Doch eines ist klar: Die Dreitannenstädterinnen wollen den langen Weg von Rohrschach nach Olten definitiv mit zwei Punkten mehr auf dem Konto unter die Räder nehmen.

In diesem Sinne - Hopp Oute!

Jana Wyss