Sommerversammlung am 03. Sept. 2019 im Landhaus in Solothurn

Am 03. Sept. 2019 um 14.30 Uhr findet in der Säulenhalle des Landhauses in Solothurn die Sommerversammlung der PV-SEV Sektion Olten und Umgebung statt. Der Anlass, zu dem alle Mitglieder mit Partner/in eingeladen sind, wird umrahmt von Darbietungen des Männerchores. Neben den aktuellen Themen wird Dr. Alex Heuberger, Augenarzt, mit seinem „Dream Team“ über Augenerkrankungen und mögliche Therapien sprechen. Das Dienstleistungsangebot der Fachstelle Sehbehinderung Fokus-plu und der Umgang mit einer Blindheit ist Teil dieses interessanten Vortrages. (AFS)