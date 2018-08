An der traditionellen Lehrlingsehrung des Gewerbeverein Oensingen durfte der Vorstand diesmal 15 Lehrabgänger/Innen begrüssen. Eingeladen wurden wiederum nicht nur die Ausbildner-Firmen oder Gewerbevereinsmitglieder, sondern das gesamte Oensinger Gewerbe.

In den Räumlichkeiten der Firma M. Moser Hauswartungen und Allroundservice würdigte Jürg Perren alle Lehrabgänger/Innen und überreichte die obligaten Oenziger Taler. Nach erfolgter Ehrungen waren alle Anwesenden zum gemütlichen Mittagessen eingeladen.



Für die sensationellen Leistungen sind in erster Linie die jungen Berufsleute selber verantwortlich. Einen grossen Beitrag leisten jedoch auch die Lehrbetriebe und Ausbilder. Sie stellen Ausbildungsplätze zur Verfügung, unterstützen und motivieren die Lernenden positiv.

Ein gebührender Dank an dieser Stelle all den Arbeitgebern, die mit viel Engagement junge Leute ausbilden und ihnen die Möglichkeit bieten, als ausgewiesene Fachkräfte in den Arbeitsmarkt einzutreten.



Der Gewerbeverein Oensingen gratuliert den jungen Berufsleuten und den Lehrbetrieben ganz herzlich und wünscht ihnen weiterhin viel Freude und Erfolg! (mm)