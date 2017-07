'Senioren im Klassenzimmer' ist ein Projekt von Pro Senectute Kanton Solothurn. Es umfasst rund 170 freiwillige Mitarbeitende und 40 Gemeinden. Das Team der Seniorinnen und Senioren im Klassenzimmer an den Stadtschulen Solothurn sucht Verstärkung, insbesondere für den Kindergarten Tannenweg jeweils am Freitagmorgen, sowie für weitere Standorte nach Bedarf. Pädagogische Vorkenntnisse sind nicht notwendig. Vor allem die Freude an der Arbeit mit Kindern zählt.

Möchten Sie sich gerne engagieren? Haben Sie Fragen zur Ausschreibung oder zu den Stadtschulen Solothurn? Dann melden Sie sich bei: Pro Senectute Kanton Solothurn, Sabina Lutz, Fachverantwortliche Generationenbeziehungen, Geschäftsstelle, Hauptbahnhofstrasse 12, 4500 Solothurn, 032 626 59 56, sabina.lutz@so.prosenectute.ch, oder Stadtschulen Solothurn, Irène Schori, Schuldirektorin, 032 626 96 02, irene.schori@solothurn.ch.

Wir freuen uns auf Sie!

Allgemeine Informationen zum Projekt finden Sie unter www.so.prosenectute.ch