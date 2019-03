Anschliessend nutzte Präsident Hammer die Versammlung für weitere Infos zum kantonalen Abstimmungskampf, der nun beginnt und nur gemeinsam zu gewinnen ist. «Wehret den Anfängen einer EU-Diktatur betreffend unserem traditionellen, verantwortungsvollen Umgang mit unseren Sportgeräten, macht Werbung und Überzeugungsarbeit gegen diese Richtlinien, welche betreffend Terrorismus nichts bringen und vor allem, geht am Schluss auch an die Abstimmung», so der Präsident des SOSV.

Und zum Abschluss dankten die Delegierten mit riesigem Applaus ihrem Präsidenten Heinz Hammer für sein beinahe 30jähriges Engagement als Vorstandsmitglied, davon 13 Jahre als Präsident, und würdigten dies mit der Ernennung zu ihrem Ehrenpräsidenten.

Die nächste Delegiertenversammlung 2020 wird am 14. März 2020 in Breitenbach stattfinden. Mit dem Dank an die Organisatoren und Sponsoren sowie den besten Wünschen an alle, beendete Präsident Heinz Hammer ein letztes Mal die sehr speditiv verlaufene Versammlung.