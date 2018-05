Dies beinhaltet einerseits eine einmalige Wasserrutsche für die Kleinsten, Bands und DJs für die Grösseren und Public Viewing für alle Fussball- WM-Fans. Am ersten Wochenende freuen wir uns über einen rockigen Samstag. Als Hauptact können wir live/wire präsentieren. Die AC/DC-Tributeband live/wire wird den Turnern mit AC/DC-Songs wie «Highway To Hell», «The Jack», «Hells Bells» und vielen anderen mehr so richtig einheizen.

Am Sonntag, 17. Juni, wird das Fussballspiel Brasilien – Schweiz auf der Grossleinwand gezeigt und am Freitag, 22. Juni, könnt ihr bei uns das Spiel Serbien – Schweiz auf Grossleinwand schauen. Am zweiten Wochenende setzen wir musikalisch auf Party total. Mit den Bands Fäascht Bänkler, Vondüü und Schlagrahm wird wohl niemand mehr im Festzelt auf den Bänken sitzen.

Grösster Breitensportanlass des Kantons

Wir freuen uns auf diese beiden Wochenenden und hoffen ganz viele Turner und Besucher am Solothurner Kantonalturnfest 2018 begrüssen zu dürfen. In einem Monat findet im Gösger Niederamt der grösste Breitensportanlass des Kantons statt. Die Turnvereine Obergösgen,

Dulliken, Lostorf und Stüsslingen bilden einen Teil der Trägerschaft und somit ein gutes Fundament zu einem erfolgreichen Anlass.