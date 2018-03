Am 03.-04. März 2018 verbrachten 51 Mitglieder vom TV und DTV Wölflinswil das alljährliche Skiweekend auf der Lenzerheide. Nach der Anreise mit dem Car, welche frühmorgens startete, ging es direkt auf die frisch präparierten Pisten. Nachdem alle den ersten Tag genossen hatten, ging es zum gemütlichen Après-Ski. Anschliessend gab es in der Unterkunft ein feines Nachtessen. Am Sonntag ging es nach dem Frühstück schon früh wieder auf die Pisten. Ein stärkendes Mittagessen wurde gemeinsam beim Rothorn genossen. Während die einen den Nachmittag auf den Pisten verbrachten, genossen die Anderen die Sonne auf den Sonnenbänken. Am späteren Nachmittag reisten wir wieder zurück ins Fricktal. Das Wetter hielt sich über das ganze Wochenende traumhaft schön und die Stimmung war super. Einen herzlichen Dank an Etienne und Oliver für die Organisation des gelungenen Wochenendes.