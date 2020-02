Skirennen für unseren Nachwuchs im Skiweltcup

Am 22. Februar 2020 organisiert der Skiclub Egerkingen den Blüemlismatt-Riesenslalom und den Bäricup am Horneggli in Schönried bei Gstaad. Kinder und Jugendliche bis Jahrgang 2002 sind zum Start dieser beiden beliebten Wettkämpfe zugelassen.

Der Grundstein um als Skiweltcup-Fahrer dabei zu sein wird bereits im Kindergarten- und frühen Primarschulalter gelegt. Skibegeisterte Jungtalente sind motiviert sich zu messen und mit Gleichgesinnten die ersten Wettkampferfahrungen zu sammeln. Mit der Organisation des Blüemlismatt-Riesenslaloms und des Bäri-Cups haben wir als Skiclub Egerkingen genau dieses Ziel, den Kindern und Jugendlichen diese Grundlage für Ihre sportliche Karriere zu bieten.

Wir sind stolz und voller Energie, seit fast 30 Jahren den Schweizer Skinachwuchs mit den beiden Rennen zu unterstützen. Dank unseren grosszügigen Sponsoren und einem grossen Helferteam, ist die reibungslose Durchführung jedes Jahr aufs Neue gewährleistet. Ein grosses Dankeschön an alle, die einen wertvollen Beitrag für unsere Jugend leisten und diese beiden Skirennen unterstützen.

Jetzt kann es losgehen - wir freuen uns auf ein spannendes, anspruchsvolles und unfallfreies Skirennen mit vielen hochmotivierten jungen Skirennfahrern und begeisterten Eltern und Fans.

Die detaillierte Information für die beiden Skirennen ist auf der Homepage des Skiclubs Egerkingen zu finden. www.skiclubegerkingen.ch