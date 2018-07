SG-Zurzach am Kantonalen Schützenfest in Graubünden 23./24.6.18

Eine kleine muntere Schar traf sich am Samstag, kurz vor Mittag bei der 25/50m Schiessanlage Disentis/Mustér. Der frische Morgen und die angenehmen Sonnenstrahlen erhellten die Gemüter der Schützen und liessen die Motivation ins Zentrum gleiten. Ja – dort liegt die Zehn.

Aber noch mussten wir uns in Geduld üben. Doch das feine Mittagessen nahm uns die Zeit im Flug und schon mussten die ersten Schützenkameraden ihr Bestes geben. Die unterschiedlichen Anforderungen konnten grösser nicht sein. Bei der Meisterschaft mussten 5 Schüsse in 5 Minuten geschossen werden. Unglaublich, es blieb genügend Zeit die wunderschöne Berglandschaft zu geniessen.

Und es kam wie es kommen musste und die Träumerei hatte je ein Ende. Es folgte der Stich mit dem Namen: Duell. Die Scheibe war nur drei Sekunden sichtbar und vorgängiges Zielen war nicht erlaubt. Spannung pur! Zu schnell, geht’s wohl daneben und zu langsam – ja, dann war die Scheibe weg. Den richtigen Rhythmus zu finden, das war die Kunst im Duell.

Es folgten weitere Stiche, die unverändert höchste Konzentration verlangten. Bis zum Schluss. Zuletzt wurde um die Ehrengaben geschossen. Zwei Wertungsschüsse bei Hundertereinteilung. Es ging im wahrsten Sinne um die letzten Millimeter. Die tollen Preise lassen sich hinter dem Gruppenbild erahnen.

Blick ins Val Lumnezia – südlich von Ilanz.

Einige Vereinsmitglieder fanden in der bezaubernd schönen Umgebung eine Unterkunft und gönnten sich eine kurze Erholung, um dann gestärkt die Disziplinen auf der 300m Schiessanlage zu bestehen.

So trafen wir uns am Sonntag gegen Mittag wieder beim Schützenhaus in Riein. Diesen Ort gibt es wirklich und er hat sogar ein Schützenhaus. Aber zuerst geht es hinter Ilanz hinauf auf enger Strasse. Vorbei an malerischen kleinen Dörfern, wo die Kirchglocken das Ende der Sonntagsmesse verkündeten.

Aber schon bald waren andere Klänge zu hören. Leider war die Zufahrt zum Schützenhaus nicht möglich und es war schleppen angesagt. Steil bergab folgten wir dem staubigen Pfad. Bei jedem Schritt folgte der Gedanke, dass der ganze Weg zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurückgelegt werden muss. Aber dann bergauf!

Die gute Laune liess nicht lange auf sich Warten und neben dem Banner mit der heiligen Verena war die Zuversicht nicht zu bremsen.

Die wackeren Schützen der SG-Zurzach.

Schon bald war es vorbei mit der feuchten Fröhlichkeit und es galt ernst.

Wir hatten Scheibe Eins, Zwei und Drei. Der Bündner Standchef hat sich schon gewundert, zumal nach seiner Auffassung die Aargauer doch nicht bis Drei zählen können. Nun dann, wir liessen uns nicht entmutigen und legten los. Es kam, wie vorausgesagt. Der Scheibenstand hatte nur vier Scheiben. Ein Fehler sollte unmöglich sein.

Ein Aargauer hat es doch tatsächlich fertig gebracht, auf die falsche Scheibe zu schiessen. Der Standchef sah sich bestätig und die unfreiwillige Lacheinlage war grenzenlos. Doch der gute Geschmack war nie abhandengekommen und die interkantonale Freundschaft war stets im Vordergrund.

Team der Schützengesellschaft Zurzach Von links Hinten (Oeschger Kevin, Leute Bernhard, Heuberger Stefanie, Dellsperger Walter, Dellsperger Luzia, Dellsperger Rolf) Vordere Reihe (Baumgartner Michael, Fischer Regula, Preiser Nico)

Zurück im Festzentrum konnte jeder Schütze die Auszeichnungen, die er verdient hatte, entgegennehmen.

Es war ein äusserst gemütlicher und kameradschaftlicher Anlass, der allen Teilnehmern sehr gefallen hat. Schade nur, dass sich nicht mehr Vereinsmitglieder dazu entschliessen konnten. Vielleicht hat dieser Artikel einigen von unseren Kameraden, die zu Hause geblieben sind, für das nächste Mal die Freude des Anlasses gezeigt, um ebenfalls mit zu machen.

Michael Baumgartner, Rekingen

Mitglied SG Zurzach