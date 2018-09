Die dritte Sommerreise führte den Seener-Männerstammes in die Zentralschweiz. Im Mittelpunkt des Ausfluges stand die Besichtigung des Klosters Einsiedeln. Pünktlich um 07.30 Uhr machte sich die 44-köpfigen Reisegruppe auf den Weg in den Kanton Schwyz. Bei der Autobahnraststätte „Cindys Diner“ in Herrliberg, wurde ein Kaffeehalt eingelegt, bevor es bergwärts, via Schindellegi/Biberbrugg, nach Einsiedeln ging. Nach der Ankunft im Klosterdorf übernahmen die bestellten Guiden die Reisegruppe und führten diese in zwei Gruppen durch die historisch bedeutsame Klosteranlage. Das Kloster Einsiedeln ist eine traditionsreiche Benediktinerabtei, das Zuhause von rund fünfzig Mönchen, der bedeutendste Wallfahrtsort der Schweiz und eine Stätte der Kultur, der Bildung und Begegnung, seit über tausend Jahren. Die Klosterkirche aus der Barockzeit, mit ihren unzähligen Gemälden und Fresken, die Gnadenkapelle mit der „Schwarzen Madonna“ und vor allem die Klosterbibliothek, mit ihren aus dem 11. Jahrhundert stammenden Schriften, vermochte bei den Besuchern einen nachhaltigen Eindruck zu hinterlassen. Auch die klostereigene Pferdezucht war Bestandteil der 2-stündigen Besichtigung. Im Marstall des Klosters Einsiedeln, dem ältesten Gestüt Europas, werden seit über 1000 Jahren Einsiedler-Pferde gezüchtet. Die "Cavalli della Madonna" wurden wegen ihrer Eleganz, ihres guten Charakters, dem schwungvollen Gang und der robusten Gesundheit geschätzt. Die drei noch vorhanden Mutterstutenlinien (Quarta/Klima/Sella) gehören zu einem kulturhistorischen Erbe von nationaler - ja sogar internationaler Bedeutung. Dem Kloster ist auch ein Gymnasium (für Mädchen und Knaben) angeschlossen. Anschliessend an die aufschlussreiche Klosterbesichtigung ging die Fahrt mit dem Reisecar weiter über den Sihlsee - hinauf auf die Sattelegg, wo im Restaurant „Passhöhe“ zum Mittagessen eingekehrt wurde. Dabei konnte Obmann Huber einmal mehr ein neues Mitglied willkommen heissen, worauf dieses (Beno Sternad) mit Akklamation in die Pensionierten-Vereinigung aufgenommen wurde. Anschliessend an das Mittagessen ging die Fahrt weiter nach Sattel-Arth-Goldau-Küssnacht a.R.- und via Udligenswil nach Ebikon. Dort wurde im neuen Einkaufszentrum „Mall of Switzerland“ nochmals ein Getränkehalt eingelegt, bevor es wieder ins Seetal zurückging. Der nächste Anlass findet am 09. Oktober statt, wo in Tegerfelden das Kant. Weinbaumuseums besichtigt wird. Infolge Ferienabwesenheit des Kassiers nimmt für diesen Anlass der Obmann die Anmeldungen entgegen. (062 / 775 20 47) Anmeldeschluss ist am 03. Oktober.