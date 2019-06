Aus verschiedenen Gründen haben sich Seniorinnen und Senioren zu einem erstmalig angebotenen E-Bike-Kurs angemeldet: Das E-Bike liegt im Trend – ich möchte es näher kennen lernen; ich bin bereits E-Bike-FahrerIn und will meine Sicherheit verbessern.

Diesen Erwartungen konnte der fachkundige Kursleiter, Michael Bletsch (auch als Tour-Guide tätig), vollauf gerecht werden. In einem theoretischen Teil galt es vor allem die Besonderheiten und Handhabung eines E-Bikes, die korrekte Ausrüstung, sicherheitsrelevante Aspekte und Verhaltensregeln im Verkehr kennen zu lernen.

Mit dem eigenen oder von e-motion Dietikon grosszügig zur Verfügung gestellten E-Bike wurde während 3 Stunden das Fahren praktisch geübt: Das richtige Bremsverhalten, besonders auch in unvorhergesehenen Situationen, das Halten der Balance beim langsamen Fahren, die Besonderheit beim Anfahren am Berg u.a.m. So konnte jeder das Beherrschen des ‚Fahrzeugs‘ unter Beweis stellen und persönliche Erfahrungen sammeln. Eine kurze Ausfahrt ins Gelände – zum Franzosenweiher – bildete den Abschluss eines gelungenen Anlasses. Michael Bletsch und e-motion galt am Schluss ein herzlicher Dank für die Ermöglichung dieses informativen Anlasses. Den Teilnehmenden hoffentlich unfallfreie sommerliche E-Bike-Fahrten!

Peter Heinzer