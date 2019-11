Seniorennachmittag am 04. Dezember 2019

Die Zeit läuft, das Jahr neigt sich mit riesigen Schritten dem Ende entgegen. So lädt der Frauenbund Untersiggenthal einmal mehr alle Seniorinnen und Senioren aus Untersiggenthal, Station Siggenthal und Ennetturgi zun bereits zur Tradition gewordenen Seniorenachmittag 2019 ganz herzlich ein. Dieser findet am Nachmittag des 04. Dezember 2019 ab 14.00 h im Kath. Pfarreizentrum in Untersiggenthal (bitte die persönlichen Einladungen beachten!) Die Vorstandschaft des Frauenbundes würde sich freuen, viele Seniorinnen und Senioren begrüssen zu dürfen. Herzliche Einladung!