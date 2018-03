Über eine Aargauer Meisterin und über einen Schweizer Meister durfte sich der Kynologische Verein Seetal in Seengen im vergangenen Jahr freuen: An der Generalversammlung wurden Fränzi Stadlin und Dominik Blatter geehrt. Charlotte Fischer und Irma Fehlmann arbeiten neu im Vorstand mit.

Bereits sieben Mal holte die Nachwuchsabteilung des KV Seetals in den vergangenen Jahren in der Jugend-Hundesportprüfung «Rule» den Schweizermeistertitel nach Seengen. Der zwanzigjährige Dominik Blatter und sein Spaniel-Mischling «Manitou» setzten die Erfolgsserie im vergangenen Jahr mit dem 8. Titelgewinn fort. Bei den Erwachsenen durfte sich Fränzi Stadlin mit Labrador Retriever «Rudi» über den Sieg an der Aargauer Meisterschaft freuen. Beide Vereinsmitglieder wurden an der Generalversammlung geehrt.

Veränderungen im Vorstand

Geführt wird der KV Seetal von Bea Sager, die einstimmig in ihrem Amt bestätigt wurde. Für die zurückgetretenen Sarah Moser und Lia Heger nehmen neu Charlotte Fischer und Irma Fehlmann Einsatz im Vorstandsgremium. Das langjährige Vorstandsmitglied Ueli Meier, neu in der Rolle des Vizepräsidenten, wurde mit Applaus zum Ehrenmitglied ernannt. (ukk)