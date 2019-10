13 erwartungsvolle Damen der Frauenriege SATUS Turnverein Wangen bei Olten freuten sich auf die jährliche, traditionelle Riegenreise.

Bei herbstlich, trockenen Temperaturen starteten wir beim Bahnhof in Wangen. Der Zug führte uns via Olten nach Zürich und weiter nach Pfäffikon SZ.

Beim Start der Wanderung fing es leise an zu rieseln. Das Ziel der Reise war der Seedamm, über den Holzsteg zu Fuss über den Zürichsee. Der Regen wurde immer stärker. Beim überdeckten Rastplatz mussten wir innehaben. Regenjacken, Regenhosen, Regenschirm und Kopfbedeckung mussten aus dem Rucksack geholt werden. Es goss wie aus Kübeln!

Nach einer kurzen Zwangspause setzten wir unseren Ausflug fort. Klatschnass und pünktlich erreichten wir in Rapperswil SG das reservierte Restaurant zum gemeinsamen Mittagessen.

Nach dem feinen Mahl freuten wir uns über die Sonnenstrahlen. Einen kurzen Trip durch die Rosenstadt und die Fortsetzung unserer Reise mit dem Schiff direkt nach Zürich. 2 Stunden auf dem See reichten längst für die Einnahme des Desserts.

Die Rückfahrt mit der SBB in heimische Gefilde hatte so seine Tücken. Nach einem Abstecher via Oensingen fanden wir dann doch noch den richtigen Bahnhof in Wangen. Ein unvergesslicher Ausflug.