Beim grössten und bedeutendsten Nachwuchswettkampf der Schweiz mit rund 630 Schwimmerinnen und Schwimmern aus 63 Vereinen klassierte sich der Schwimmclub Aarefisch, Aarau auf dem 3. Rang sowohl im Medaillenspiegel als auch in der Punktewertung. Nach vier Tagen zählte der erfolgreiche Aarauer Verein 28 Medaillen, davon 11 x Gold, auf seinem Konto.

Für den Aarefisch mit seinem 24-köpfigen Team eroberten bei den Damen Samira Arnold (02, Oensingen), Kim Bachmann (03, Starrkirch-Wil), Anna Vismara (05, Brugg), und Nora Wick (02, Beinwil am See) Medaillen in den Einzeldisziplinen und auch in den Staffelbewerben 4 x 100m Freistil, 4 x 200m Freistil und 4 x 100m Lagen. Bei den Herren gewannen Robin Affentranger (04, Erlinsbach), Micha Boxler (03, Unterentfelden), David Radam (04, Suhr), Dario Wickihalter (03, Brittnau) und die 4 x 100m Freistil Staffel mit Wickihalter, Radam, Affentranger und Gabriele Marinucci (04, Aarau) Edelmetall.

Besondere Beachtung auf nationaler Ebene fanden bei den 15-Jährigen Kim Bachmann, mit fünf Titeln und drei Bronzemedaillen die erfolgreichste Nachwuchsschwimmerin der Schweiz überhaupt und bei den 14-jährigen Herren Robin Affentranger, der über 200m Rücken mit 2:13.67 eine neue Schweizer Jahrgangsbestzeit erzielte.

Cheftrainer Dirk Thölking zeigte sich mit der geschlossen Mannschaftsleistung sehr zufrieden. Die Aarefische konnten ihre selbstgesteckten Ziele voll erfüllen und die von Michel Tavcar gut vorbereitete Mannschaft wusste in allen Belangen zu überzeugen.

Um dauerhaft solche Resultate mit schweizweiter Beachtung und eine Top 5 Platzierung an der Schweizer Nachwuchsmeisterschaft erreichen zu können, benötigt der Schwimmclub Aarefisch aber eine konkurrenzfähige Sportinfrastruktur in den Wintermonaten. Zu viel "Ertrag" aus dem Sommertraining geht derzeit in der Hallensaison wieder verloren.