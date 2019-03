Am Montag, 25.3. und Dienstag 26.3. fand unter der Leitung der Fachschaft Sport der Alten Kantonsschule Aarau die Schweizerische Mittelschulmeisterschaft Volleyball in der Sportanlage Telli in Aarau statt.

Am Turnier massen sich die jeweils 16 besten Mittelschulteams der Schweiz.

Bei den Herren konnte sich die Kantonsschule Bäumlihof (Basel) gegen die Kanti Ausserschwyz (Schwyz) in einem spannenden Final durchsetzen. Den kleinen Final gewannen die Lokalmatadoren der Alten Kanti Aarau knapp gegen und die Neue Kanti Aarau und sicherten sich somit den guten 3.Rang.

Dank guten Nerven und einer starken Teamleistung erreichten auch die Damen der Alten Kanti Aarau den 3.Rang. Gewonnen wurde das Damenturnier vom Gymnasium Oberwil (Baselland) vor dem Gymnase Auguste Piccard (Waadt).