Am kommenden Wochenende findet in Baden eines der Highlights im Schweizer Beachvolleyballsport statt. Baden empfängt die Junior Beachtour Schweizermeisterschaft 2019. Während drei Tagen kämpfen die besten Schweizer Nachwuchstalente in vier unterschiedlichen Kategorien um den Schweizermeistertitel.

Vom 23.- 25. August ist Baden Austragungsort der Junior Beachtour Schweizermeisterschaft 2019. Rund 184 Athlet/innen messen ihr Können in den Kategorien U15/ U17/ U19 und U21. Ein besonderer Ansporn ist auch, dass in jeder Kategorie jeweils die beste Spielerin und der beste Spieler zum Swatch MVP gekürt wird. Ausgetragen werden die Turniere an vier verschiedenen Standorten. Der Center Court befindet sich auf dem Bahnhofplatz der Stadt Baden. Gespielt wird weiter an den Kantonsschulen Baden und Wettingen sowie im Terrassenbad Baden.

Die Vorfreude auf die Schweizermeisterschaft zeichnet sich auch im OK-Team ab, welches dem Event schon lange entgegenfiebert. «Dank der grossen LED Wand und den online Live-Resultaten werden die Zuschauer so gut wie nie zuvor informiert sein über die Leistungen der Athleten und Athletinnen auf den Courts!», blickt Präsident des VBC Kanti Baden, Thomas Heyen, der Schweizermeisterschaft entgegen. Der Volleyball-Verein, der rund 200 Mitglieder zählt, ist Hauptorganisator und mit zahlreichen Helferinnen und Helfer vor Ort. Neben dem VBC Kanti Baden unterstützt auch der Aargauische Volleyball Verband den Event tatkräftig. „Es ist schön eine Junioren Beach Schweizermeisterschaft in Baden durchführen zu dürfen“, so Jürg Seiler, Präsident von Swiss Volley Region Aargau.

Die Veranstalter rechnen mit bis zu 3‘000 Zuschauer. Verwöhnt werden die Gäste, Athletinnen und Athleten mit einem grossen Verpflegungsangebot an allen Standorten. Am Freitagabend können zudem auch Spielerinnen und Spieler, die nicht an den Schweizermeisterschaften teilnehmen, ihr Können auf dem Center Court an der Beachvolley-Night zeigen.

Alle Informationen zu der Junior Beachtour Schweizermeisterschaft 2019 sind unter https://beachsm-baden.ch zu finden.