Beim Schlusslicht TSV Fortitudo Gossau zog der RTV einen rabenschwarzen Abend ein und verlor nach einer phasenweise blamablen Darbietung mit 24:33 (13:16). Dennoch verbleibt der RTV auf dem zweiten Platz. Mit einem Sieg wäre dieser drei Runden vor Schluss praktisch gesichert gewesen.

Der RTV produzierte in diesem Vier-Punkte-Spiel eine Vielzahl von Eigenfehlern, führte aber nach 18 Minuten und einer durchzogenen Startphase dennoch mit 10:8. Danach aber blieb das Team von Cheftrainer Samir Sarac und Assistenzcoach Patrice Kaufmann während neun Minuten ohne Tor und geriet in dieser Phase mit 10:13 in Rückstand. Nach der Pause stieg die RTV-Fehlerquote phasenweise in peinliche Bereiche und die Ostschweizer kamen letztlich zu einem einfachen Sieg.

Beim wegen diversen Verletzungen nach wie vor ersatzgeschwächte RTV präsentierten sich mehrere (angebliche) Leistungsträger und Verstärkungsspieler in krasser Unterform und/oder machten einen unmotivierten bis blutleeren Eindruck. Einzige Lichtblicke waren die Basler Spieler Gian Attenhofer (6 Treffer), Yannick Ebi (4), Basil Berger und Maurus Basler (je drei Treffer).

Nächster RTV-Fixpunkt bildet bereits am kommenden Mittwoch, 20. März, das Auswärtsspiel beim Tabellenführer HC Kriens-Luzern (20:00 Uhr, Krauerhalle Kriens), ehe danach zum Abschluss der NLA-Abstiegsrunde noch zwei kapitale Heimspiele auf dem Programm stehen.