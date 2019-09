Am 14. September veranstaltet der Cevi Schweiz, der drittgrösste Schweizer Jugendverband, einen nationalen Schnuppertag für Kinder, die gerne etwas erleben möchten. Der Schnuppertag findet an über 80 Orten in der ganzen Schweiz statt. Auch der Cevi Nussbaumen nimmt daran teil. Der Anlass steht unter dem Motto „Wilder Westen“ und bietet Kindern ab der 1. Klasse die Möglichkeit Cevi-Luft zu schnuppern und die Natur zu erleben. Treffpunkt ist um 14.00 Uhr bei der reformierten Kirche in Nussbaumen, Ende um 17.00 Uhr. Dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen und gut gelaunt erscheinen. Mehr Infos findet ihr auf www.jungschar-nussbaumen.ch.

Cevi Schweiz

Der Cevi Schweiz ist der drittgrösste Jugendverband in der Schweiz mit über 15‘000 Mitgliedern. Er führt jährlich über 300 Lager durch, 80 Ausbildungskurse und bietet Kindern und Jugendlichen eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, prägende Gemeinschaftserlebnisse und die Möglichkeit Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Er ist ein Teil des weltgrössten Jugendverband YMCA YWCA mit insgesamt 70 Millionen Mitgliedern.