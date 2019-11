Schlusswanderung 27. November 2019

Schluss-Wanderung 27. November 2019

Am Morgen um sieben Uhr hörte man den Regen sogar durch das geschlossene Fenster, und einige Senioren haben sich sicher gefragt, was aus der Wanderung wird?? Aber um halb zwei am Nachmittag konnte Ruedi Waldburger bei der Badi 26 begeisterte Wanderer begrüssen. Kein Wölklein trübte den stahlblauen Himmel, bei einer Temperatur von ungefähr acht Grad.

Wir starteten hinter der Badi in Richtung Schützenrain. Schon von Anfang an war die Strecke ziemlich steil. Die Sonne schien durch den schon lichten Blätterwald, und der Wind liess noch viele Blätter zu Boden fallen. Nach einem ziemlich langen Aufstieg bogen wir auf eine lange Treppe, die uns zum Bruderhusweg führte. Viel Dornengestrüpp und Totholz lagen überall dem Weg entlang bis zum Aareweg, auf dem wir bis zur Abzweigung *Amerika* wanderten. Die Pilzkenner unter den Senioren sahen immer noch viele Exemplare, und auch die Skulptur des am 13. März 1781 entdeckten Planeten Uranus stand einsam am Waldweg.

Jetzt war es Zeit, um im Tann (502m) eine kurze Pause einzulegen. Von hier führen viele Wege in alle Richtungen. Wir zogen auf dem Grenzweg weiter bis zum höchsten Punkt unserer Wanderung. Dort bogen wir auf einen schmalen Waldweg ab. Viele Wasserpfützen oder Baumwurzeln forderten die Wanderer zur erhöhten Aufmerksamkeit auf. Auch an einigen stark verwitterten Grenzsteinen liefen wir vorbei. Wir konnten nur eine Zahl entziffern, nämlich 1784, und auf der Rückseite ein Bär. 1798 nahmen die Franzosen dieses Gebiet ein, entmachteten die «Gnädigen Herren» von Bern und riefen die Helvetische Republik aus. Seither gehört Kölliken zum Kanton Aargau. Ruedi Waldburger kennt diese Gegend wie seine Hosentasche, und er führte uns durch schmale Wege und Pfade. Wir wussten nie genau, wo wir uns gerade befanden, bis wir an den Weihern im Naturschutzgebiet Grossmoos vorbeiwanderten. Beim «Froschebrönneli» legten wir nochmals eine kleine Pause ein.

Nun war es nicht mehr weit bis zum Waldrand, wo wir einen guten Ausblick auf die Gemeinde Kölliken hatten. An einem grossen Biobetrieb vorbei wanderten wir auf der Wolfgrubenstrasse bis zur Uerke. Schon bald darauf sassen wir in der gemütlichen Wirtsstube des Gasthauses Bären. Mit interessanten Diskussionen verging die Zeit im Nu, und kurz nach vier Uhr traten wir den Heimweg an. Wieder einmal durften wir eine schöne Schlusswanderung in der Nähe erleben. Einen herzlichen Dank an unseren Wanderleiter Ruedi Waldburger, der uns auf dieser schönen Wanderung geführt hat.

Oberentfelden, 28.11.2019 Eduard Matter