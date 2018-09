Im Finalspiel zwischen Schlieren und Dozwil konnten die Thurgauer die Schlierener Lions nur im zweiten Satz fordern. In einer sehr spannenden Partie fand Dozwil kein Rezept gegen die Zürcher und musste mit 7:11 und 10:12 eine bittere Niederlage einstecken. Sie hatten beim Stande von 10:7 drei Matchbälle, die sie nicht verwandeln konnten. Schlieren konterte abgebrüht und erzielte fünf Punkte in Serie zum Titelgewinn. Bei den Schlierener war der Jubel natürlich gross und die vielen Fans feierten ihr Team ausgelassen. Schlieren gewann verdient den Schweizer Meistertitel 2018. Es ist der erste nationale Titel überhaupt für die Nachwuchsabteilung der Limmattaler.

Schlieren startete nach anfänglicher Satzführung mit einer Niederlage in ihrer Gruppe. Im Verlauf der Zwischenrunde konnten sie sich steigern und gewannen die restlichen beiden Partien. Sehr knapp fiel in dieser Gruppe die Entscheidung um den direkten Halbfinal-Einzug aus. Drei Teams, Schlieren, Dozwil und Rickenbach-Wilen, waren punktgleich und die höhere Satzdifferenz (Unterschied) aus den Spielen untereinander gab für die Limmattaler den Ausschlag (3:2 gegenüber 3:3 und 2:3).

Auch dieses Jahr ein überlegenes FB Elgg bei den Jüngsten

In der U10 war Schlieren mit zwei Teams vertreten, wobei sich nur die Tigers für die Finalrunde der besten acht Teams qualifizieren konnten. Dieses Team spielte auf Augenhöhe mit dem Gegner, konnte aber am Schluss die letzten Punkte nicht machen und verlor in der Vorrunde teilweise sehr unglücklich. Trotzdem: Die Leistung stimmte und lässt die Trainer zuversichtlich in die Zukunft schauen. Die Finals fanden demzufolge ohne Schlierener Beteiligung statt und Elgg setzte sich sehr souverän als insgesamt bestes Team durch und sicherte sich verdient zum zweiten Mal in Folge den Schweizer Meistertitel 2018!