Samstag, 9. November 2019 um 16.00 Uhr, Giroud-Halle in Olten – Herren 1. Liga

SG HV Olten 1 – Handball Emmen, Samstag 9.11.2019 um 16:00 Uhr in Olten BBZ (Giroud-Halle)

Die Herren des HV Olten empfangen Handball Emmen zum Duell Erster gegen Dritter. Mit dieser Begegnung beginnt für die Oltner eine wichtige Serie von nicht weniger als vier Heimspielen in Folge.

Gegen die Emmener haben die Mannen aus der Dreitannenstadt noch eine Rechnung offen, denn man verlor das bisher einzige Spiel der Saison auswärts mit 35:39. Die beiden Teams trennen momentan nur gerade zwei Punkte was die Brisanz der Begegnung unterstreicht. Olten wird in der Abwehr vor allem durch das Trio Kovacevic, Schelbert und Ravlija gefordert sein. Nach dem Spiel gegen Wohlen wissen die Grün-weissen woran sie arbeiten müssen damit sie gegen die Luzerner bestehen können. Für Spannung und eine hoffentlich abwechslungsreiche Partie ist gesorgt.



Hopp Oute!

Marco Lorenz